Lázaro Cárdenas Batel encabezará en Chihuahua consultas para la reforma electoral

Lunes 22 de septiembre de 2025

El exgobernador de Michoacán y actual coordinador de asesores del Ejecutivo Federal, Lázaro Cárdenas Batel, visitará el estado de Chihuahua para encabezar los foros de consulta pública que forman parte del proceso para la integración de la nueva reforma electoral que el Gobierno Federal enviará próximamente al Congreso de la Unión.

El anuncio fue hecho esta mañana por Pablo Gómez, encargado del diseño de la iniciativa, durante la Conferencia de Prensa de la Presidencia de la República. Gómez explicó que se ha conformado un equipo nacional de trabajo que estará a cargo de coordinar las consultas en diferentes regiones del país, con el objetivo de recopilar propuestas y opiniones ciudadanas sobre los cambios que deben integrarse a la futura Ley Electoral.

En el caso específico de Chihuahua, que forma parte de la zona norte, será Cárdenas Batel quien lidere las actividades de diálogo y encuentro con grupos sociales, académicos, ciudadanos y actores políticos. Aunque aún no se ha definido una fecha exacta, se prevé que estas consultas se realicen durante el mes de octubre.

¿Qué busca la reforma?

La iniciativa de reforma electoral, impulsada desde el Ejecutivo Federal, busca modificar aspectos clave del sistema electoral mexicano, entre ellos:

Composición y atribuciones de las autoridades electorales

Mecanismos de representación política

Financiamiento de partidos

Organización de elecciones

Según Pablo Gómez, el propósito es construir un proyecto “desde abajo”, con escucha activa a todos los sectores sociales antes de que la iniciativa llegue al Poder Legislativo.

La presencia de Cárdenas Batel, figura política con trayectoria nacional y ascendencia en temas institucionales, busca generar confianza y apertura en el proceso. Los foros en Chihuahua se suman a una ruta nacional de consultas que incluirá a todas las regiones del país.

Las fechas y sedes específicas de las actividades en Chihuahua serán anunciadas en los próximos días, y se espera una convocatoria amplia a organizaciones civiles, instituciones académicas, expertos electorales y ciudadanía interesada en participar.