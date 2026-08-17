“Le levantamos la mano a todos los que estaban ahí”: Maru Campos

Lunes 17 de agosto de 2026

La gobernadora Maru Campos Galván aseguró que durante el encuentro político al que acudió recientemente no manifestó respaldo exclusivo hacia el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, sino que levantó la mano a todos los liderazgos que se encontraban presentes en el presídium.

A su llegada a Palacio de Gobierno, la mandataria explicó que el gesto debe entenderse como una muestra de unidad y señaló que habría hecho lo mismo con otros perfiles mencionados como posibles aspirantes a la Presidencia Municipal de Chihuahua.

Campos mencionó específicamente a César Jáuregui, Alfredo Chávez y Alan Falomir, al señalar que, de haber estado presentes, también les habría levantado la mano.

“Le levantamos la mano a todos los que estaban ahí”, expresó la gobernadora al referirse al encuentro.

Campos Galván destacó además el ambiente de unidad registrado tanto durante la reunión del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) como en el encuentro en el que participaron Daniela Álvarez, Santiago de la Peña, Marco Bonilla y el alcalde de Saucillo, Fito Gardea.

La mandataria enmarcó lo ocurrido como una expresión de cohesión entre los distintos liderazgos de Acción Nacional, ante las interpretaciones políticas generadas por las imágenes del evento y de cara a los próximos procesos electorales.