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Viernes 20 de marzo de 2026

LeBron James iguala récord histórico de juegos en la NBA

Miami, Florida.- El estelar jugador de los Lakers, LeBron James, igualó este jueves una marca histórica en la NBA al disputar su partido número 1,611 de temporada regular, alcanzando el récord que ostentaba Robert Parish desde 1997.

El “Rey” logró la cifra tras salir como titular en el duelo ante el Miami Heat, franquicia con la que previamente conquistó campeonatos. Con 41 años y 79 días de edad, James alcanza este registro en su temporada número 23 dentro de la liga.

Ahora, el delantero de los Los Angeles Lakers tendrá la oportunidad de convertirse en el líder absoluto el próximo sábado, cuando enfrente al Orlando Magic y alcance los 1,612 encuentros.

En la actual temporada 2025-2026, LeBron ha disputado 48 juegos —previo al duelo ante Miami— con promedios de 21.4 puntos, 6.8 asistencias y 5.6 rebotes. Además, viene de una destacada actuación ante Houston, donde encestó 13 de 14 tiros de campo para una efectividad del 92.9 por ciento, la mejor de su carrera en ese rubro.

En la lista histórica de más partidos en temporada regular, James y Parish comparten el primer lugar con 1,611 juegos, seguidos por Kareem Abdul-Jabbar (1,560), Vince Carter (1,541) y Dirk Nowitzki (1,522).

En el mismo encuentro, los Lakers extendieron su racha ganadora a ocho partidos tras imponerse 134-126 al Heat, con una sobresaliente actuación de Luka Dončić, quien anotó 60 puntos, mientras que James firmó un triple-doble con 19 unidades, 15 rebotes y 10 asistencias.

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