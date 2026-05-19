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Martes 19 de mayo de 2026

Legisladores del PAN respaldan a Maru Campos tras marcha de Morena

Legisladoras y legisladores del Partido Acción Nacional manifestaron públicamente su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de la marcha realizada el pasado sábado por simpatizantes de Morena.

Durante una rueda de prensa encabezada por la dirigente estatal panista, Daniela Álvarez, integrantes del grupo parlamentario expresaron mensajes de apoyo hacia la mandataria estatal y cuestionaron señalamientos recientes relacionados con funcionarios de Sinaloa.

Entre las declaraciones destacó la del diputado Saúl Mireles, quien aseguró que el partido respaldará a la gobernadora “hasta las últimas consecuencias”.

La conferencia se desarrolló en medio del ambiente político generado tras la movilización de Morena y los recientes debates públicos entre fuerzas políticas estatales y federales.

Morena propone considerar falta grave exceder por 25 km/h el límite de velocidad en Chihuahua

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