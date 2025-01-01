México

12.45°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 1ro de diciembre de 2025

Legisladores federales recibirán más de 200 mdp en aguinaldos y dietas

El Poder Legislativo alista un desembolso superior a 208 millones de pesos para cubrir aguinaldos, dietas y apoyos legislativos de diputados federales y senadores.

Para los 500 diputados federales, se destinarán 152 millones de pesos, que incluyen:

Dieta mensual: 82 mil 52 pesos

Aguinaldo (40 días de dieta bruta): 147 mil 438 pesos

Apoyos legislativos: 74 mil 558 pesos, desglosados en 45 mil 786 pesos de asistencia legislativa y 28 mil 772 pesos de atención ciudadana

En cuanto a los 128 senadores, se asignarán 56.7 millones de pesos, con cada legislador recibiendo 253 mil pesos libres de impuestos por concepto de aguinaldo y dieta mensual de diciembre.

La entrega de estos pagos se realiza conforme a la Ley de Remuneraciones, y se prevé que los depósitos se realicen antes del 15 de diciembre, coincidiendo con las prestaciones de fin de año.

JMAS ofrece descuentos de hasta 90% a usuarios para ponerse al corriente con el agua

