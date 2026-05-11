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Lunes 11 de mayo de 2026

Líbano pide a EU presionar a Israel por alto al fuego ante aumento de víctimas

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, pidió a Estados Unidos que intervenga para presionar a Israel y lograr un alto al fuego, además de frenar la demolición de viviendas en el sur del territorio libanés.

De acuerdo con información difundida por la presidencia libanesa, la solicitud fue planteada durante una reunión entre Aoun y el embajador estadounidense en Líbano, Michel Issa.

El llamado ocurre mientras continúa aumentando el número de víctimas mortales por los recientes ataques israelíes. El Ministerio de Salud libanés informó que al menos 74 personas murieron en los últimos tres días, pese a la tregua anunciada el mes pasado entre el grupo Hezbolá —respaldado por Irán— y el Ejército israelí.

Según las autoridades sanitarias, desde el pasado 2 de marzo han fallecido 2 mil 869 personas, entre ellas personal médico, mujeres y menores de edad. Sin embargo, el reporte no especifica cuántos de los fallecidos eran combatientes.

Uno de los ataques más recientes ocurrió en la localidad de Saksakiyeh, donde al menos siete personas perdieron la vida.

En paralelo, Teherán aseguró que ha solicitado garantías de seguridad para Líbano como parte de una propuesta más amplia para poner fin al conflicto regional con Estados Unidos y reabrir el Estrecho de Ormuz, aunque el presidente Donald Trump rechazó dicha propuesta.

Las tensiones entre Israel y Hezbolá se reactivaron el pasado 2 de marzo, cuando el grupo libanés lanzó ataques en apoyo a Irán. Aunque Trump anunció un alto al fuego el 16 de abril, las hostilidades han continuado principalmente en el sur del Líbano, donde Israel mantiene una zona de seguridad bajo control militar.

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