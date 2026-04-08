Libera juez a Petrona en Chiapas; determinan que actuó en legítima defensa tras sufrir violencia

Miércoles 8 de abril de 2026

Autoridades de Tenejapa, Chiapas, confirmaron que Petrona “N”, de 25 años, quedó en libertad luego de que un juez determinó que actuó en legítima defensa al privar de la vida a su esposo, quien presuntamente la golpeó momentos antes del hecho.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que las investigaciones permitieron confirmar que existían los elementos suficientes para acreditar que Petrona se defendió tras ser atacada, por lo que no enfrentará cargos.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Yashanal, donde Petrona vivía con su esposo y sus cinco hijos. De acuerdo con testimonios recopilados por las autoridades, la mujer era víctima constante de violencia familiar. Testigos describieron al hombre como agresivo y alcohólico, situación que colocaba a la familia en un entorno de riesgo permanente.

El día del incidente, y de acuerdo con los peritajes, Petrona —quien cursa dos meses de embarazo— tomó un cuchillo de la cocina para defenderse. La lesión infligida a su pareja, identificada como Alonso, fue la causa de su muerte, según confirmó la necropsia. Tras el hecho, la mujer permaneció en su domicilio acompañada de sus hijos.

La Fiscalía detalló que la investigación se realizó con perspectiva de género, integrando testimonios, peritajes y entrevistas que permitieron establecer que Petrona vivía en un contexto prolongado de violencia y que el día de los hechos fue golpeada antes de defenderse.