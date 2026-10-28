Liberan a dos detenidos inicialmente relacionados con ejecución de “El Ricky” en Fashion Mall

Miércoles 28 de octubre de 2026

Dos hombres detenidos en Ciudad Juárez y señalados inicialmente como posibles implicados en el homicidio de Omar Ricardo González, alias “El Ricky”, fueron liberados bajo reserva de ley ante la falta de elementos suficientes para procesarlos por ese crimen.

Se trata de Carlos Alberto M. R., de 25 años, y Francisco Javier M. M., de 34, detenidos el pasado 14 de octubre en el cruce de Genaro Vázquez y avenida Adolfo López Mateos, en la colonia Tierra y Libertad de Ciudad Juárez.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y de la Agencia Estatal de Investigación interceptaron a los hombres cuando circulaban en una camioneta pickup gris con reporte de robo en Denver, Colorado, unidad que había sido rastreada mediante la Plataforma Centinela desde Chihuahua capital.

La SSPE informó inicialmente que ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por la posesión del vehículo con reporte de robo y 46 gramos de marihuana.

Sin embargo, el Poder Judicial del Estado confirmó que ninguno fue presentado ante un Juez de Control en el Distrito Judicial Bravos.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro precisó además que los detenidos no estaban individualizados como participantes en el asesinato de “El Ricky”, ocurrido el 7 de octubre en las inmediaciones de Fashion Mall.

Ante la falta de evidencias directas y de elementos suficientes para judicializar el caso en su contra, ambos fueron puestos en libertad bajo reserva de ley.

Las investigaciones por el homicidio continúan abiertas para identificar y detener a quienes participaron directamente en la ejecución.