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Jueves 10 de septiembre de 2026

Liberan a militares y personal de CFE tras 24 horas retenidos en Galeana

Luego de permanecer retenidos durante alrededor de 24 horas, militares y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron liberados por productores agropecuarios de Galeana y comunidades de la región noroeste de Chihuahua, tras el conflicto generado por cortes de energía eléctrica.

Tomás Parra, líder agrario de la región, informó que los cortes dejaron a cerca de 4 mil personas sin energía eléctrica y sin acceso al agua potable, situación que provocó la inconformidad de habitantes y productores.

De acuerdo con Parra, se alcanzó un acuerdo para retirar al personal encargado de realizar los cortes, así como a elementos militares, Guardia Nacional y directivos de la CFE involucrados en estas acciones en el estado.

El dirigente advirtió que la política de cobro, la falta de subsidios y las medidas aplicadas contra productores con adeudos podrían generar un conflicto social de mayores dimensiones.

Señaló que una de las principales inconformidades fue la afectación a comunidades rurales que, al quedarse sin electricidad, también perdieron el suministro de agua, en medio de temperaturas superiores a los 40 grados, situación que impactó particularmente a menores de edad, adultos mayores y personas con padecimientos que requieren hidratación constante.

Parra hizo además un llamado a productores de otras regiones, entre ellas Jiménez y Delicias, para sumarse a las acciones iniciadas en el noroeste del estado.

Los productores insistirán ante las autoridades en acceder a la tarifa 1F de la CFE, que contempla subsidios para usuarios de determinadas regiones con temperaturas extremas.

Parra adelantó que también buscarán presentar ante las autoridades los casos particulares de productores cuyos adeudos por consumo de energía eléctrica, aseguró, han alcanzado niveles que ya no pueden cubrir.

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