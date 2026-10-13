México

30.46°C

Algo De Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Martes 13 de octubre de 2026

Liberan a presunto líder criminal en Morelos tras secuestro de tres agentes y narcobloqueos

Morelos.- Una operación de la Fiscalía General del Estado de Morelos para detener a un presunto líder criminal terminó con su liberación, luego de que integrantes del grupo delictivo al que estaría vinculado secuestraran a tres agentes estatales y desplegaran narcobloqueos en distintos municipios.

De acuerdo con la información disponible, elementos de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto realizaron cateos en Totolapan y alrededor de las 15:00 horas lograron la detención de José David Vergara, conocido como “El Güero del Gym” o “El Güero Sensual”, identificado como uno de los presuntos líderes de “La Empresa”, organización vinculada a “Pueblos Unidos”.

Tras la captura, células criminales reaccionaron con bloqueos en Yecapixtla, Atlatlahucan, Tlayacapan y Oaxtepec, además de movilizar a pobladores e incendiar vehículos para impedir el traslado del detenido.

La situación escaló cuando tres colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente fueron retenidos por el grupo criminal.

Según la Fiscalía estatal, los delincuentes amenazaron con matar a los agentes si no era liberado Vergara.

Ante el riesgo para la vida del personal, la institución activó un protocolo para casos de secuestro y decidió entregar al detenido. Los tres agentes fueron liberados alrededor de las 19:35 horas, mientras que el presunto líder criminal logró escapar.

La Fiscalía de Morelos confirmó que la prioridad fue salvaguardar la integridad de sus trabajadores y reconoció que uno de los agentes resultó herido de bala, aunque su estado de salud fue reportado como estable.

Vergara es señalado como cercano a Júpiter Araujo Bernard, identificado como un líder criminal relacionado con el Cártel del Pacífico y actualmente integrado a “Pueblos Unidos”.

Durante la movilización, un convoy de agentes que se dirigía a reforzar el operativo sufrió un accidente en la zona del puente de La Pera-Cuautla. Cuatro elementos perdieron la vida, dos en el lugar y dos posteriormente en hospitales.

El caso generó cuestionamientos por la capacidad de respuesta de las autoridades ante la presión de grupos criminales, luego de que una detención de alto impacto terminara con la liberación del presunto objetivo para recuperar con vida a los agentes retenidos.

Municipio definirá este año ubicación de planta de economía circular en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Denuncian drenaje, baches y malos olores en la avenida Heroico Colegio Militar

Detienen en Chiapas a presunto responsable del asesinato del dueño de “Chachitos”

Abarrotan panistas el Centro de Ciudad Juárez previo al arranque de evento de Marco Bonilla

Va Chihuahua por inversiones en chips; sostiene más de 25 reuniones en California
Aleks Syntek pospone gira europea por recomendación médica
Presume Jorge Romero encuesta que coloca a Marco Bonilla arriba de Cruz Pérez Cuéllar
Canacintra Chihuahua impulsa digitalización de empresas con curso de Marketing Digital
Vecinos del norte de Chihuahua reportan más de 30 horas sin internet de Telmex
Destaca Lupita Borruel quinta edición de la Semana de la Salud en su Segundo Informe de Actividades
Juárez, bajo presión: basura, disputa política y polémica por retiro de mantas
Avanza la segunda entrega de apoyos alimentarios para personas mayores o con discapacidad

Municipios

Más Noticias

IMSS lleva médicos por aire a comunidades alejadas de Morelos
EU activa nuevas reglas del Río Colorado y aumenta presión hídrica sobre México
Mantiene CEPC alerta preventiva por lluvias y vientos fuertes en el estado