Liberan a presunto líder criminal en Morelos tras secuestro de tres agentes y narcobloqueos

Martes 13 de octubre de 2026

Morelos.- Una operación de la Fiscalía General del Estado de Morelos para detener a un presunto líder criminal terminó con su liberación, luego de que integrantes del grupo delictivo al que estaría vinculado secuestraran a tres agentes estatales y desplegaran narcobloqueos en distintos municipios.

De acuerdo con la información disponible, elementos de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto realizaron cateos en Totolapan y alrededor de las 15:00 horas lograron la detención de José David Vergara, conocido como “El Güero del Gym” o “El Güero Sensual”, identificado como uno de los presuntos líderes de “La Empresa”, organización vinculada a “Pueblos Unidos”.

Tras la captura, células criminales reaccionaron con bloqueos en Yecapixtla, Atlatlahucan, Tlayacapan y Oaxtepec, además de movilizar a pobladores e incendiar vehículos para impedir el traslado del detenido.

La situación escaló cuando tres colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente fueron retenidos por el grupo criminal.

Según la Fiscalía estatal, los delincuentes amenazaron con matar a los agentes si no era liberado Vergara.

Ante el riesgo para la vida del personal, la institución activó un protocolo para casos de secuestro y decidió entregar al detenido. Los tres agentes fueron liberados alrededor de las 19:35 horas, mientras que el presunto líder criminal logró escapar.

La Fiscalía de Morelos confirmó que la prioridad fue salvaguardar la integridad de sus trabajadores y reconoció que uno de los agentes resultó herido de bala, aunque su estado de salud fue reportado como estable.

Vergara es señalado como cercano a Júpiter Araujo Bernard, identificado como un líder criminal relacionado con el Cártel del Pacífico y actualmente integrado a “Pueblos Unidos”.

Durante la movilización, un convoy de agentes que se dirigía a reforzar el operativo sufrió un accidente en la zona del puente de La Pera-Cuautla. Cuatro elementos perdieron la vida, dos en el lugar y dos posteriormente en hospitales.

El caso generó cuestionamientos por la capacidad de respuesta de las autoridades ante la presión de grupos criminales, luego de que una detención de alto impacto terminara con la liberación del presunto objetivo para recuperar con vida a los agentes retenidos.