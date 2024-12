Liberan en EU a legendario capo de la droga

Jueves 5 de diciembre de 2024

Miami— Uno de los legendarios capos de la droga de Colombia y operador clave del cartel de la cocaína de Medellín fue liberado de una prisión estadounidense y se espera que sea deportado a su país.

Registros de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos muestran que Fabio Ochoa Vásquez fue liberado el martes después de completar 25 años de una sentencia de 30 años de prisión.

Ochoa, de 67 años, y sus hermanos mayores amasaron una fortuna cuando la cocaína empezó a inundar Estados Unidos a finales de los años 70 y principios de los 80, según las autoridades estadounidenses, hasta el punto de que en 1987 fueron incluidos en la lista de multimillonarios de la revista Forbes. Vivía en Miami y dirigía un centro de distribución del cártel de la cocaína que en su día dirigió Pablo Escobar.

Aunque desapareció un poco de la memoria cuando el centro del tráfico de drogas se trasladó de Colombia a México, resurgió en la exitosa serie de Netflix “Narcos”, fiel a su estilo como el hijo menor de una familia de élite de Medellín dedicada a la ganadería y la cría de caballos, lo que contrastaba marcadamente con Escobar, que provenía de raíces más humildes.

Ochoa fue acusado por primera vez en Estados Unidos por su presunto papel en el asesinato en 1986 del informante de la DEA Barry Seal, cuya vida se popularizó en la película de 2017 “American Made”, protagonizada por Tom Cruise.

Fue arrestado inicialmente en 1990 en Colombia bajo un programa gubernamental que prometía que los capos de la droga no serían extraditados a Estados Unidos. En ese momento, estaba en la lista estadounidense de los “Doce más buscados” de los capos de la droga colombianos.

Ochoa fue arrestado nuevamente y extraditado a los Estados Unidos en 2001 en respuesta a una acusación formal en Miami que lo nombraba a él y a más de 40 personas como parte de una conspiración de tráfico de drogas. De ellos, Ochoa fue el único que optó por ir a juicio, lo que resultó en su condena y sentencia a 30 años. Los otros acusados ​​recibieron penas de prisión mucho más leves porque la mayoría de ellos cooperaron con el gobierno.

Richard Gregorie, un fiscal federal adjunto retirado que formó parte del equipo de la fiscalía que condenó a Ochoa, dijo que las autoridades nunca pudieron confiscar todas las ganancias ilícitas de las drogas de la familia Ochoa y que espera que Ochoa tenga un bienvenido regreso a casa.

"No se jubilará como un hombre pobre, eso es seguro", dijo Gregorie a The Associated Press.

Richard Klugh, abogado de Ochoa en Miami, se negó a hacer comentarios.

Pero en años de litigio, argumentó sin éxito que su cliente merecía ser liberado anticipadamente porque su sentencia excedía con creces lo que era apropiado para la cantidad de cocaína incautada que las autoridades podían atribuir a Ochoa.