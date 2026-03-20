Liberan en Sinaloa a hija de “El Mayo” Zambada tras breve detención; sigue en lista negra de EU

Viernes 20 de marzo de 2026

Culiacán, Sin.- Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija del líder del narcotráfico Ismael "El Mayo" Zambada, fue detenida momentáneamente por elementos de la Marina en Sinaloa, pero liberada horas después al no existir pruebas en su contra por actividades delictivas, informó el Gabinete de Seguridad federal.

La detención ocurrió en un domicilio ubicado en la sindicatura de El Salado, en Culiacán. De acuerdo con reportes, la mujer permaneció aproximadamente una hora a bordo de un helicóptero de la Marina antes de ser liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos legales.

Pese a no contar con cargos penales en México ni en Estados Unidos, Zambada Niebla permanece desde 2007 en la lista de Personas Especialmente Designadas y Bloqueadas de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero, por presunto apoyo a organizaciones del narcotráfico. Esta designación implica restricciones financieras y comerciales a nivel internacional.

El Gabinete de Seguridad aclaró que la mujer “no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra”, motivo por el cual fue liberada.

El operativo en el que se dio su localización derivó también en un enfrentamiento armado en la región, donde elementos de la Marina abatieron a 11 presuntos integrantes de la facción conocida como “Los Mayos”, vinculada al Cártel de Sinaloa.

Asimismo, fue detenido Omar Oswaldo Torres Cabada, identificado como presunto integrante de dicho grupo delictivo.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de operativos para contener la violencia generada por la disputa interna entre grupos del crimen organizado en la entidad.