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Lunes 13 de abril de 2026

Liberan en Texas a Bertha Olga Gómez Fong, esposa de César Duarte

Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, fue liberada del centro de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas en El Paso.

La exprimera dama del estado dejó de aparecer este 13 de abril en el registro oficial de personas bajo custodia del ICE, lo que confirma que ya no se encuentra detenida por dicha autoridad migratoria.

Fue el pasado 25 de marzo cuando el ICE confirmó que Gómez Fong se encontraba en el Centro de Procesamiento ubicado en El Paso, tras ser puesta bajo custodia por un asunto de carácter migratorio.

Hasta el momento, no se ha informado si su liberación corresponde a una exoneración, a la continuación de su proceso en libertad o al otorgamiento de una fianza, por lo que su situación jurídica permanece sin detalles oficiales.

De acuerdo con la normativa estadounidense, el tiempo de detención en este tipo de casos puede variar considerablemente, ya que algunos procedimientos migratorios se resuelven en semanas, mientras que otros pueden extenderse por varios meses.

El centro donde permanecía detenida se ubica en la zona de Montana Avenue, cerca del aeropuerto internacional de la ciudad, y es utilizado para resguardar a personas sujetas a procesos por presunta estancia irregular en Estados Unidos.

Emite Protección Civil aviso preventivo por fuertes vientos y tolvaneras en el estado

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