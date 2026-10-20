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Martes 20 de octubre de 2026

¡Liberen a Jáuregui! Convocan a manifestación para exigir que enfrente su proceso en libertad

Bajo la exigencia de “¡Liberen a Jáuregui!”, panistas y ciudadanos convocaron a una manifestación de apoyo a César Jáuregui Moreno, este martes 20 de octubre, a las 5:00 de la tarde, frente a las instalaciones del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, en la ciudad de Chihuahua.

La movilización tiene como propósito solicitar que Jáuregui Moreno pueda enfrentar en libertad el proceso judicial que se sigue en su contra, con pleno respeto a la presunción de inocencia, al debido proceso y sin ningún tipo de influencia política.

Los convocantes recordaron que un juez de control ya determinó que César Jáuregui puede enfrentar en libertad el proceso estatal, por lo que consideran que también debe valorarse esa posibilidad en el procedimiento federal, conforme a las circunstancias del caso y los requisitos establecidos por la ley.

“Una acusación no es una sentencia. No estamos pidiendo privilegios ni impunidad; estamos exigiendo justicia, respeto a sus derechos y que se le permita defenderse en libertad”, señala el posicionamiento difundido por quienes respaldan la manifestación.

La convocatoria, que comenzó a circular en redes sociales bajo la consigna #LibertadParaCésar, plantea que las decisiones judiciales deben sustentarse en pruebas y argumentos jurídicos, sin presiones ni consideraciones de carácter político.

Asimismo, los participantes expresaron su interés en que se esclarezcan plenamente los hechos relacionados con el caso de El Pinal y que se determinen las responsabilidades correspondientes mediante un proceso transparente y apegado a derecho.

La manifestación está convocada para las 17:00 horas de este martes en las instalaciones del PAN estatal, donde se espera la participación de militantes, simpatizantes y ciudadanos que han expresado su solidaridad con César Jáuregui Moreno.

“¡Liberen a Jáuregui! No pedimos privilegios, pedimos justicia”, es la consigna central de la convocatoria.

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