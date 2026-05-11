Lidera Marco Bonilla ranking nacional de alcaldes; Chihuahua capital es número uno en México

Lunes 11 de mayo de 2026

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, se consolidó como el presidente municipal mejor evaluado de México, según los resultados del Ranking Nacional de Capitales Estatales realizado por la consultora Rubrum en mayo de 2026.

Dominio en los cuatro indicadores clave:

El estudio, levantado entre el 4 y el 8 de mayo en las 31 capitales del país, revela que la gestión municipal de Chihuahua no solo encabeza la lista general, sino que se posicionó en el primer lugar nacional en las cuatro categorías evaluadas:

Desempeño del Alcalde: Con una calificación de 7.55, Bonilla superó a homólogos de ciudades tradicionalmente bien evaluadas como Mérida y San Luis Potosí.

Servicios Públicos: La capital alcanzó una puntuación de 7.14, liderando la eficiencia operativa urbana.

Cercanía Ciudadana: Este fue el rubro más alto para el edil, registrando un 7.70, la nota más elevada de todo el estudio nacional.

Percepción de Seguridad: Con 7.10 puntos, Chihuahua se ubicó como la capital con mejor percepción de seguridad entre sus habitantes.

Una tendencia de liderazgo sostenido

Los resultados de Rubrum subrayan una constante en la administración actual. Durante los últimos meses, el municipio de Chihuahua ha mantenido una tendencia ascendente en la aprobación ciudadana, destacando por una gestión que combina la cercanía social con resultados tangibles en infraestructura y protección.

"Marco Bonilla se mantiene como el único alcalde del país que lidera simultáneamente los cuatro rubros evaluados por Rubrum en capitales estatales".

Este posicionamiento coloca a la capital del estado como un referente de gobernanza a nivel nacional, consolidando el liderazgo político y administrativo del alcalde en el cierre del primer semestre de 2026.