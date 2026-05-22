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Viernes 22 de mayo de 2026

Líderes comunitarios ofrecen abrazos gratis en UACH

Con el objetivo de fortalecer la cercanía, la empatía y la unión entre la ciudadanía, integrantes del G11, conformado por líderes comunitarios formados en el Primer Diplomado Internacional de Liderazgo Comunitario de la generación “Samuel Kalisch Valdez”, realizaron una jornada de “abrazos gratis” en Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

La actividad reunió a decenas de personas que se acercaron motivadas por el ambiente de calidez, los mensajes positivos y la disposición de los participantes para compartir un gesto sencillo, pero profundamente significativo, generando momentos de convivencia y conexión humana.

El grupo G11 está integrado por:

Edgar Armando García Sánchez
Carmen Jamylethe Madera Balderrama
Diana Lizeth Martínez Montes
Joel Isaac Morales Saldívar
María Alejandra Vadillo Macías
Carlos Villalobos Lozano

Los integrantes del grupo explicaron que esta iniciativa nació de la necesidad genuina de generar lazos más fuertes entre las personas y promover valores de solidaridad en espacios públicos emblemáticos de la capital, como la UACH y sus alrededores.

Asimismo, destacaron el compromiso asumido por los participantes de ofrecer al menos 200 abrazos por equipo, logrando impactar positivamente a cientos de ciudadanos que transitaban por el lugar y generando una respuesta favorable por parte de la comunidad.

Los participantes coincidieron en la importancia de formar liderazgos capaces de transformar positivamente sus comunidades mediante acciones sencillas, cercanas y con profundo sentido humano, demostrando que pequeños gestos pueden contribuir al fortalecimiento del tejido social.

El Primer Diplomado Internacional de Liderazgo Comunitario es impulsado por la Fundación de Desarrollo Sostenible Poniente 2050 (PONIENTE 2050), Comunidad y Familia de Chihuahua (COFAM) y la Unión Social de Empresarios de México USEM Chihuahua, organismos que trabajan para transmitir conocimientos, desarrollar habilidades y promover valores enfocados en un liderazgo comunitario ético, eficaz y comprometido con el desarrollo de la ciudad.

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