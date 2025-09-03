Líderes nacionales del PAN visitarán Chihuahua este jueves

Miércoles 3 de septiembre de 2025

Este jueves 4 de septiembre, el municipio de Chihuahua recibirá la visita de dos importantes figuras del Partido Acción Nacional (PAN) a nivel federal: Jorge Romero Herrera, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), y Santiago Taboada Cortina, secretario de Acción Política del partido.

Ambos líderes panistas acudirán a las instalaciones del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, ubicado en la avenida Zarco 24347, en la capital del estado, donde estarán acompañados por militantes, diputados locales y federales de la fuerza política.

Desde las instalaciones del CDE, se tiene programada una conferencia de prensa en la que Romero y Taboada estarán acompañados por Daniel Álvarez, dirigente estatal del PAN. Se espera que durante el encuentro con medios aborden diversos temas de coyuntura local y nacional, así como aspectos estratégicos rumbo al panorama político de 2026.

La visita se enmarca en una serie de actividades de fortalecimiento interno y presencia territorial del partido, en un momento clave para la reorganización de cara a los próximos procesos electorales.

La presencia de Romero y Taboada en la entidad ocurre apenas una semana después de que senadores del Grupo Parlamentario del PAN realizaran una gira de trabajo por varios municipios de la Sierra Tarahumara, en el marco del programa Juntos por la Sierra, junto a la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Durante dicha gira, los legisladores federales atendieron diversas problemáticas de la región, centradas en temas como desarrollo social, infraestructura y seguridad.

Entre los asistentes a ese recorrido destacaron figuras como Ricardo Anaya, Marko Cortés, María de Jesús Díaz Marmolejo, Gustavo Sánchez, Gina Geraldina Campuzano, Miguel Márquez, Ivideliza Reyes, Mayuli Latifa Martínez, Verónica Rodríguez, Imelda Margarita San Miguel y Raymundo Bolaños.

La agenda de este jueves refuerza la presencia del PAN en Chihuahua y confirma el interés de su dirigencia nacional por mantener un vínculo estrecho con las estructuras estatales y municipales.