Ligera nevada sorprende a habitantes de San Juanito, en la Sierra de Chihuahua

Martes 10 de marzo de 2026

La mañana de este martes se registró la caída de una ligera nevada en la comunidad de San Juanito, lo que sorprendió a los habitantes de la región al tratarse de un fenómeno poco común para el mes de marzo.

Imágenes y videos de la precipitación comenzaron a circular desde temprana hora en redes sociales, donde se observa una ligera capa de nieve cubriendo calles y áreas abiertas de esta localidad serrana.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil de Chihuahua, estas condiciones climáticas se deben al ingreso del frente frío número 40 en combinación con la cuarta tormenta invernal de la temporada.

La dependencia estatal había advertido previamente sobre la posibilidad de precipitaciones durante la madrugada de este martes en las zonas altas de la Sierra Tarahumara, las cuales podrían presentarse en forma de lluvia, granizo, aguanieve o nieve.

Autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante las bajas temperaturas que continúan registrándose en la región serrana del estado.