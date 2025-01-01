México

8.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 1ro de diciembre de 2025

Lisset defiende legalidad del musical Ni Tú Ni Yo ante reclamos del hijo de Juan Gabriel

La producción del espectáculo musical Ni Tú Ni Yo enfrenta complicaciones para presentarse en algunos recintos de la Ciudad de México, luego de que Iván Aguilera, heredero universal de Juan Gabriel, expresara presuntas irregularidades en el uso del repertorio del cantautor.

Ante los señalamientos, Lisset reconoció que el hijo del “Divo de Juárez” ha manifestado molestia, pero afirmó que la obra opera con todos los permisos en regla.

“El hijo de Juan Gabriel ha estado molesto, pero la verdad es que estamos haciendo todo en regla… tenemos los permisos correspondientes”, declaró la intérprete, quien subrayó que la producción cuenta con la documentación emitida por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) que avala la interpretación pública de varias canciones del ícono mexicano.

“Tenemos ese papel legal del SACM donde demuestra que podemos cantar las canciones del maestro Juan Gabriel”, puntualizó.

Pese a la polémica, Lisset aseguró que el proyecto no enfrenta cancelaciones masivas y que la obra está completamente montada y lista para presentarse en cuanto la logística lo permita.

La cantante también hizo un llamado a Iván Aguilera para reconsiderar su postura y respaldar directamente el proyecto, señalando que la música de Juan Gabriel merece seguir viva en los escenarios y llegar a nuevas generaciones.

“Si yo tuviera esa música en mis manos, la aventaría al mundo todo el tiempo”, expresó, destacando el enorme valor cultural y emocional del legado del compositor.

Finalmente, reafirmó que la intención de la producción es rendir homenaje a Juan Gabriel con respeto y profesionalismo, y confió en que los señalamientos se aclaren para que Ni Tú Ni Yo pueda continuar su camino sin obstáculos.

JMAS ofrece descuentos de hasta 90% a usuarios para ponerse al corriente con el agua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Invita Síndica a participar en la votación del Presupuesto Participativo este fin de semana

ASE inhabilita por ocho años a empresario por falsificar documento para ganar contrato millonario de la JMAS

Abaten a “El Pichón”, brazo derecho de “El Chapo Isidro”, en operativo de la Marina en Sinaloa

Impulsa Estado estrategia para enfrentar sequía y reducir quema de esquilmos
Momentos incómodos para Claudia Sheinbaum durante la bienvenida al Presidente de Singapur
Inicia registro para Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores
Canadá descubre mega depósito de litio gracias a inteligencia artificial y satélites
El IMM abre inscripciones para Arquitectura y Psicología en la Universidad de las Mujeres
Alcalde de Chihuahua inicia gira en Washington para fortalecer la cooperación binacional
PAN perfila a Maru Campos y Kenia López Rabadán como posibles candidatas presidenciales en 2030
Presenta SSPE modelo Centinela en congreso internacional de seguridad en Nuevo León

Municipios

Más Noticias

Órgano Interno de Control implementa procedimiento de revisión patrimonial de funcionarios
Destina SSPE fondo de inversión para la dignificación policial a través del programa Estímulos
Martín Varini deja la dirección técnica de FC Juárez