Lista la onceava fecha de arrancones vip

Viernes 7 de noviembre de 2025

El rugir de los motores volverá a sentirse con toda su fuerza este domingo 9 de noviembre en el Autódromo Francisco Villa, donde se disputará la undécima fecha de prácticas del serial Arrancones VIP 2025, una cita imperdible para los amantes de la velocidad y la adrenalina.

Los autos más veloces del estado se alistan para dejar su mejor tiempo en la pista donde se espera un evento el cual se busca al auto más veloz de este fin de semana.

En la jornada anterior arrojo que el mejor tiempo de la jornada fue para Eliseo Compeán, quien con su Camaro 1971 “El Desobediente” registró un impresionante 9.34 segundos, consolidándose como el piloto más rápido de la fecha y uno de los más consistentes en esta temporada.

En la segunda posición se colocó Tavo Valles, al mando de su La Cherry Mk3 20 VT DSG AWD, con un tiempo de 9.89 segundos. El tercer puesto fue para Rogelio Menchaca, quien con su GMC Sierra 1981 LS 6.0 Blower Metanol logró detener el cronómetro en 10.50 segundos, demostrando que las pick-ups también pueden ser protagonistas cuando la preparación mecánica es de primer nivel.

Para esta fecha el evento contará con todos los elementos para garantizar una competencia justa y segura: semáforo profesional, “chicle”, ambulancia y personal de seguridad, además de un ambiente familiar y controlado donde los asistentes podrán disfrutar del espectáculo sin riesgos.

La pista del Autódromo Francisco Villa, ubicada en el kilómetro 14.5 de la carretera a Delicias, se transformará nuevamente en un espectáculo de potencia y técnica, con participación en las modalidades de 1/8 y 1/4 de milla.

Las actividades se pondrán en marcha a partir de las 12:300 horas, finalizando la jornada de velocidad a las 18:00 horas. Los costos de acceso se mantienen accesibles para el público aficionado.

La entrada a PITS tendrá un precio de $1,000 por piloto, con un costo adicional de $250 por persona acompañante, para quienes prefieran disfrutar desde las gradas, el costo será de $400 por auto sardina, es decir, todos los ocupantes que quepan en el vehículo podrán ingresar con un solo pago.

El Autódromo Francisco Villa se ubica en el kilómetro 14.5 de la carretera a Delicias, justo antes de llegar a San Judas Tadeo.

Así, todo está listo para que los motores vuelvan a rugir este domingo 9 de noviembre, en una cita donde la pasión por la velocidad se vivirá al máximo en el Autódromo Francisco Villa, escenario que se ha convertido en el punto de encuentro de los pilotos más rápidos y del público más entusiasta de Chihuahua.