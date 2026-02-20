Llama Cuauhtémoc Estrada a retomar sesiones presenciales en el Congreso, la curul no debe ser home office

Viernes 20 de febrero de 2026

En un momento en que la ciudadanía observa con lupa el desempeño de sus representantes y expresa abiertamente su hartazgo hacia diputados y políticos que no cumplen con su trabajo, el coordinador de la bancada de morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, lanzó un mensaje directo y sin rodeos: hay que cumplir la ley y regresar a las sesiones presenciales.

Desde tribuna y en entrevistas posteriores, el legislador fue enfático al recordar que la modalidad virtual surgió exclusivamente como una medida extraordinaria ante la pandemia de COVID-19 iniciada en marzo de 2020. “¿Qué se debe hacer? Cumplir con la ley. ¿Qué dice la ley? Que usted debe acudir presencial al Congreso”, subrayó.

Estrada cuestionó abiertamente la permanencia de conexiones virtuales en sesiones del Pleno y de la Diputación Permanente, al considerar que ya no existe ninguna contingencia que las justifique. “¿Terminó la pandemia? Sin duda. ¿Está justificado que nos conectemos? No está justificado”, sentenció.

Y es que el Artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua es claro: el Congreso tendrá su sede en la capital del Estado y sesionará en el Recinto Oficial designado para tal efecto. Solo podrá cambiarse mediante decreto formal. Más aún, la propia ley establece que únicamente en caso de declaración de emergencia sanitaria emitida por las autoridades competentes, que impida la presencia física de diputadas y diputados, podrán realizarse sesiones del Pleno, de la Diputación Permanente, de la Junta de Coordinación Política, de la Mesa Directiva o de comisiones en modalidad remota o virtual, previo acuerdo de la Presidencia.

Hoy, subrayó Estrada, no existe ninguna declaratoria de emergencia sanitaria vigente que impida acudir al Recinto Oficial. Por tanto, la excepción que permitió durante años las conexiones virtuales simplemente dejó de tener sustento.

El coordinador recordó que el tema no es nuevo, ni político, ni responde a ninguna controversia, ya que él personalmente, lo ha planteado desde hace meses en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde promovió el cumplimiento estricto del reglamento sin necesidad de reformas adicionales. “Es un engaño decir que se necesita un ajuste. No se tiene que hacer ninguna reforma. Nada más cumplir con la ley actual”, sostuvo.

Si bien reconoció que en el caso de las comisiones legislativas podría analizarse una modalidad que agilice el trabajo —siempre y cuando esté debidamente regulada—, reiteró que actualmente tampoco está autorizada. Además, precisó que por el momento no se contemplan sanciones para quienes opten por conectarse vía Zoom, ya que la propuesta continúa en cabildeo con los coordinadores de las distintas bancadas.

Más allá de tecnicismos, el mensaje del coordinador de morena conecta con una exigencia ciudadana cada vez más fuerte: quienes pidieron el voto deben asumir con responsabilidad el cargo. “Nosotros pedimos ser diputadas y diputados. Tuvimos el honor que nos lo concedieran nuestros electores”, expresó.

En tiempos donde la confianza en la clase política enfrenta uno de sus niveles más bajos, el llamado es claro: no hay pretextos, no hay contingencia y no hay reforma pendiente. Solo queda cumplir la ley y presentarse a trabajar.