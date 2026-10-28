Llama Damián Zepeda a los panistas de Chihuahua a defender causas justas, no personas

Miércoles 28 de octubre de 2026

El exdirigente nacional del Partido Acción Nacional, Damián Zepeda Vidales, hizo un llamado a los panistas de Chihuahua a defender causas justas por encima de personas o funcionarios, al referirse a la situación jurídica que enfrenta el exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.

Durante una entrevista con la periodista Adela Micha, Zepeda dirigió un mensaje particularmente a la militancia panista de Chihuahua, a la que reconoció desconcertada por los acontecimientos recientes, y sostuvo que la solidaridad debe estar sustentada en principios y convicciones.

“Hay que defender causas. Es más, lo dice la carta del exfiscal. Yo lo dije antes, pero leí la carta y lo dice. No se trata de una persona o un funcionario o un tal. Uno no tiene que hacer defensas a ciegas. Son causas. La causa justa, eso es lo que hay que defender”, expresó.

El también exsenador explicó que la solidaridad que se generó inicialmente alrededor del caso respondió a la percepción de que se estaba cometiendo una injusticia contra funcionarios que habían participado en acciones para combatir al crimen organizado.

“¿Por qué generó tanta solidaridad cuando al gobierno federal se le fue encima todo el estado, a la titular del Ejecutivo, al fiscal y demás? Porque sentíamos muchos que era una injusticia y que estaban queriendo linchar a funcionarios que habían combatido el crimen organizado”, señaló.

Zepeda insistió en que el debate debe concentrarse en la defensa de principios, particularmente la justicia, la legalidad y el combate a las organizaciones criminales.

“Pero nosotros defendemos lo correcto. Ese es mi mensaje. Y ese es el planteamiento que tiene que ser”, puntualizó.

En otro momento de la entrevista, el exdirigente panista cuestionó que César Jáuregui permanezca recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, bajo una acusación de traición a la patria relacionada con el operativo contra un narcolaboratorio en Chihuahua.

“Es un abuso de autoridad tener a este fiscal Jáuregui que combatió al crimen organizado”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que, si las autoridades consideran que existieron irregularidades administrativas, violaciones a protocolos u otras conductas ilícitas, estas deben investigarse y acreditarse conforme a derecho, sin confundirlas con la acusación de traición a la patria.

Zepeda también pidió transparencia en torno a las circunstancias del caso y cuestionó las distintas explicaciones públicas que se han ofrecido sobre la participación de agentes extranjeros en el operativo.

Finalmente, reiteró que su posicionamiento no responde a una relación personal con César Jáuregui, a quien aseguró no conocer personalmente, sino a su convicción de que deben defenderse las causas que se consideran justas, independientemente de quiénes estén involucrados.