Llama Isela Martínez a aplicar con congruencia las reglas sobre intervención extranjera en elecciones

Viernes 25 de septiembre de 2026

La regidora Isela Martínez Díaz señaló que la democracia requiere reglas claras, pero también memoria y congruencia en su aplicación al referirse a la determinación relacionada con la legislación electoral de Chihuahua y la obligación de incorporar de manera completa la causal de nulidad de una elección cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales, conforme al mandato establecido en la Constitución federal.

La coordinadora de Regidores de Acción Nacional consideró necesario que este tema sea analizado bajo un mismo criterio para todos los actores políticos, por lo que llamó a Morena a realizar un ejercicio de memoria respecto de sus propias posturas y antecedentes.

En este sentido, recordó que en 2012 se realizaron manifestaciones en distintas ciudades en apoyo a Andrés Manuel López Obrador, mismas que fueron públicamente agradecidas. Este antecedente quedó documentado en resoluciones relacionadas con actos de campaña en el extranjero.

Martínez Díaz señaló que proteger los procesos electorales mexicanos frente a una verdadera intervención extranjera es necesario. Sin embargo, consideró indispensable que la legislación establezca con precisión dónde se encuentra la diferencia entre una expresión de apoyo y un acto de injerencia capaz de influir en una elección.

En este contexto, cuestionó la necesidad de mantener congruencia en la aplicación de las reglas electorales, particularmente cuando se trata de conductas que pueden ser interpretadas de manera distinta dependiendo de a quién benefician.

La Regidora destacó que el debate no debe centrarse en justificar ninguna forma de intervención extranjera, sino en establecer criterios objetivos que permitan determinar cuándo una manifestación constituye una expresión de apoyo y cuándo trasciende ese ámbito para convertirse en una conducta que pueda afectar la libertad y autenticidad de un proceso electoral.

Por ello, consideró que la legislación debe distinguir con claridad entre ambos supuestos y garantizar que las mismas reglas sean aplicadas a todos los actores políticos, con certeza jurídica y sin criterios diferenciados.

Reiteró la importancia de que la discusión sobre la intervención extranjera en los procesos electorales se conduzca con memoria, congruencia y reglas claras, a fin de fortalecer la certeza y la legitimidad de las elecciones en México.