Llama Morena Chihuahua a evitar confrontaciones ante próxima definición de candidatura

Lunes 31 de agosto de 2026

El presidente del Consejo Estatal de Morena en Chihuahua, Hugo González Muñiz, hizo un llamado a militantes, simpatizantes y aspirantes del partido a mantener la unidad y evitar confrontaciones internas ante la próxima definición de quien encabezará la defensa de la Cuarta Transformación en el estado.

De acuerdo con González Muñiz, la designación podría darse a conocer la próxima semana, luego de la pausa instruida por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena para los procesos pendientes en diversas entidades. No obstante, señaló que no se descarta que, en una situación extraordinaria, la decisión pueda adelantarse a esta misma semana.

El dirigente estatal pidió a los diferentes grupos continuar con el trabajo territorial, la organización en colonias y la integración de comités de defensa de la Cuarta Transformación.

“Hacemos un llamado a nuestros simpatizantes, militantes del movimiento a mantener la unidad, a seguir en las calles, organizándonos”, expresó.

González Muñiz recalcó que el llamado está dirigido especialmente a quienes aspiran a encabezar la coordinación estatal, a quienes pidió anteponer los principios y objetivos colectivos de Morena a los proyectos e intereses personales.

En Chihuahua, la contienda interna tiene entre sus principales figuras a la senadora con licencia Andrea Chávez y al presidente municipal de Ciudad Juárez con licencia Cruz Pérez Cuéllar, quienes buscan encabezar a Morena rumbo al próximo proceso electoral.

La definición será clave para el escenario político de Chihuahua de cara a la disputa por la gubernatura.