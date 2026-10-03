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Sábado 3 de octubre de 2026

Llama Olivia Franco a fortalecer la prevención y detección oportuna del cáncer de mama

En el marco de las actividades del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) por el Encendido Rosa, la Síndica Municipal, Olivia Franco, destacó la importancia de fortalecer la prevención, la detección oportuna y la sensibilización sobre el cáncer de mama.

Franco señaló que octubre representa una oportunidad para reforzar el mensaje de autocuidado entre las mujeres y promover revisiones periódicas que permitan identificar oportunamente cualquier señal de alerta.

“El Encendido Rosa simboliza mucho más que una fecha conmemorativa; representa un llamado a cuidarnos, informarnos y actuar a tiempo. La prevención y la detección oportuna pueden hacer una gran diferencia”, expresó.

La Síndica reconoció el trabajo que realiza el Instituto Municipal de las Mujeres para impulsar acciones de sensibilización, acompañamiento e información dirigidas a las mujeres del municipio.

Asimismo, subrayó la importancia de mantener una sociedad solidaria con quienes enfrentan esta enfermedad, así como con sus familias.

“Debemos seguir generando conciencia, promoviendo el acceso a la información y acompañando a las mujeres que atraviesan por un diagnóstico o tratamiento. La prevención debe ser una tarea permanente”, agregó.

Olivia Franco reiteró su llamado a sumarse a las actividades del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama y a convertir el color rosa en un símbolo de prevención, apoyo y esperanza.

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