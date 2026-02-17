Llama PAN a Morena a presentar denuncias ante autoridad electoral

Martes 17 de febrero de 2026

La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Daniela Álvarez Hernández, llamó al Comité Estatal de Morena a interponer denuncias formales ante la autoridad electoral por los señalamientos cruzados sobre presunta promoción anticipada de actores políticos en distintas regiones del estado.

Álvarez Hernández hizo referencia directa a la senadora de Morena, Andrea Chávez, a quien acusó de realizar promoción personal anticipada, señalando que, a su juicio, es quien más ha destacado por este tipo de acciones.

“Creo que no hay un solo actor político (…) que esté excediendo de una manera tan grotesca como la senadora”, declaró la dirigente panista, al asegurar que existen videos y testimonios en redes sociales que respaldan los señalamientos.

La líder estatal del PAN afirmó que las inconformidades de su partido han sido presentadas ante las autoridades correspondientes, al reiterar que Acción Nacional confía en las instituciones y en los mecanismos legales.

Finalmente, hizo un llamado a Morena para que, en caso de tener quejas, las presente ante las instancias competentes en materia electoral.