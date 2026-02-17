El Estado

23.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Martes 17 de febrero de 2026

Llama PAN a Morena a presentar denuncias ante autoridad electoral

La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Daniela Álvarez Hernández, llamó al Comité Estatal de Morena a interponer denuncias formales ante la autoridad electoral por los señalamientos cruzados sobre presunta promoción anticipada de actores políticos en distintas regiones del estado.

Álvarez Hernández hizo referencia directa a la senadora de Morena, Andrea Chávez, a quien acusó de realizar promoción personal anticipada, señalando que, a su juicio, es quien más ha destacado por este tipo de acciones.

“Creo que no hay un solo actor político (…) que esté excediendo de una manera tan grotesca como la senadora”, declaró la dirigente panista, al asegurar que existen videos y testimonios en redes sociales que respaldan los señalamientos.

La líder estatal del PAN afirmó que las inconformidades de su partido han sido presentadas ante las autoridades correspondientes, al reiterar que Acción Nacional confía en las instituciones y en los mecanismos legales.

Finalmente, hizo un llamado a Morena para que, en caso de tener quejas, las presente ante las instancias competentes en materia electoral.

Hombres armados roban y queman camión de personal frente al Santuario de Aldama

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Decomisan cientos de “monstruos” en Tamaulipas, pero desconocen su origen

Lupita Borruel aplaude iniciativa interinstitucional en favor de la salud materna y el desarrollo infantil

Rubio califica de “fracasado” el modelo económico de Cuba y pide mayor libertad para la isla

Reconoce Isela Martínez Díaz reformas a la Ley Estatal de Turismo y destaca impulso a la participación ciudadana
Exige diputada Jael Argüelles intérpretes y traductores indígenas en hospitales de Chihuahua
Víctimas de desapariciones en Coahuila piden mantener medidas estrictas contra “El Z-40” en EE.UU.
EE.UU. realiza tres ataques contra “narcolanchas” en el Pacífico y el Caribe; mueren 11 personas
Francisco Sánchez presenta reforma para acabar con fentalibros ideológicos y crear libros chihuahuenses
Rehabilitación de caja de válvulas en Ortíz Mena generará baja presión de agua en 7 colonias este miércoles
Arrancones VIP regresan con fuerza al Autódromo Francisco Villa

Se corre la segunda fecha este domingo 22 de febrero

Entrega el Gobierno Municipal obra de infraestructura educativa en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz"

Municipios

Más Noticias

Alerta IMM sobre conductas de violencia en el noviazgo
Jet2 veta de por vida a pasajeros tras pelea que obligó a desviar vuelo
Atienden volcadura en carretera estatal 33 en Álvaro Obregón