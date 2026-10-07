Llama PAN al respeto ante evento de Marco Bonilla en Ciudad Juárez

Miércoles 7 de octubre de 2026

Ciudad Juárez, Chih.- Arturo García Portillo señaló que Acción Nacional espera respeto por parte de Morena durante el evento en el que Marco Bonilla rendirá protesta como coordinador estatal de los Defensores de la Patria, Familia y Libertad, programado para este sábado 10 de octubre en Ciudad Juárez.

El panista destacó que el acto contará con la presencia del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, quien encabezará la toma de protesta.

Ante versiones sobre un posible intento de boicot, García Portillo dijo confiar en que los integrantes de Morena respeten el espacio público, a los ciudadanos y a sus adversarios políticos.

“Yo confío en que sean respetuosos, que respeten el espacio público, a los ciudadanos y a los contrincantes, porque si no, creo que los ciudadanos sabrán evaluar esas actitudes”, expresó.

Indicó que, en caso de registrarse manifestaciones, deberá respetarse la libre expresión de las ideas, siempre que no se afecte el desarrollo del evento ni a quienes participen en él.

García Portillo explicó que la seguridad corresponde a las instituciones federales, estatales y municipales, mientras que el PAN contará con comisiones de orden para apoyar en el desplazamiento y acomodo de asistentes.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a acudir al evento, al señalar que ahí se darán a conocer mensajes relacionados con la visión y el rumbo político que impulsará el grupo encabezado por Bonilla.