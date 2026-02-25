Llama Paty Ulate a Morena a la coherencia y respalda determinación del alcalde Marco Bonilla

Miércoles 25 de febrero de 2026

La regidora Patricia Ulate, presidenta de la Comisión de Mujer, Familia, Igualdad de Género y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Ayuntamiento de Chihuahua hizo un llamado público a la coherencia política, particularmente a representantes de Morena, señalando que los derechos de las mujeres no deben utilizarse como instrumento de confrontación partidista.

Durante su intervención en Cabildo, en la que manifestó su respaldo la determinación del alcalde Marco Bonilla de separar de su cargo a quien fuera subdirector administrativo de Seguridad Pública, Paty Ulate expresó “desde aquí llamo a la coherencia a quienes desde Morena hoy alzan la voz, y señalan con el dedo. A esos que guardaron silencio cuando una compañera recibió un agravio, y que aún hoy callan teniendo en su entorno político a personas que han emitido expresiones contra mujeres en redes sociales”.

Sostuvo, que ninguna expresión que denigre, cosifique o violente simbólicamente a una mujer puede minimizarse ni justificarse bajo ninguna circunstancia, ya que contribuye a perpetuar una cultura de desigualdad y violencia.

Por ello manifestó su firme respaldo a la decisión del Presidente Municipal, Marco Bonilla, convencida de que se trata de una determinación no obedece una respuesta política, sino que nace de sus valores como persona, de una profunda convicción con el respeto a la mujer, a la vida, y de su compromiso firme de que en la administración a su cargo no haya espacio para expresiones que perpetúen la violencia o la discriminación.

“Cuando la autoridad responde con claridad y determinación, se fortalece la institucionalidad y se envía un mensaje claro a la sociedad: la dignidad de las mujeres no es negociable. Este, es el tipo de liderazgo fortalece la confianza ciudadana y honra la responsabilidad de gobernar”, manifestó Ulate.

Destacó que la actual administración ha impulsado políticas públicas concretas en favor de las mujeres, como la prohibición de música con contenidos misóginos en conciertos públicos y el programa de acompañamiento a la maternidad vulnerable, acciones que demuestran voluntad institucional para generar entornos libres de violencia.