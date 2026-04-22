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Miércoles 22 de abril de 2026

Llama Síndica a acudir por apoyos del PAAM

La Síndica municipal de Chihuahua, Olivia Franco, invitó a las personas beneficiarias del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) a acudir puntualmente a recibir sus apoyos del 20 al 24 de abril.

Señaló que este programa del DIF Municipal representa un respaldo directo para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, por lo que es fundamental que las entregas se realicen de manera ordenada, transparente y conforme a lo establecido.

En este sentido, destacó que desde la Sindicatura se mantiene una labor permanente de supervisión y acompañamiento en este tipo de programas, con el objetivo de verificar que los apoyos lleguen a quienes realmente lo necesitan y se ejerzan correctamente los recursos públicos.

“Desde la Sindicatura estamos atentos a que estos programas se desarrollen con transparencia y en beneficio de las familias chihuahuenses”, expresó.

El 22 de abril, las y los beneficiarios podrán acudir a Quintas Carolinas a las 10:30 horas. Posteriormente, el 23 de abril, las entregas continuarán en CEDEFAM 2 de Junio a las 9:00 horas y en Villa Nueva a las 12:00 horas.

Finalmente, el 24 de abril se atenderá en Villa Vieja a las 9:00 horas, en La Villa a las 10:45 horas y en la colonia Industrial a las 12:00 horas.

Se recordó que las y los beneficiarios deben acudir con su carnet y en el horario asignado. Asimismo, el programa es completamente gratuito, por lo que se exhorta a reportar cualquier anomalía al 072, extensiones 2232 y 2239, o directamente en las instalaciones del DIF Municipal.

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