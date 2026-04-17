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Viernes 17 de abril de 2026

Llamado urgente a donar sangre O negativo en Chihuahua

Se solicita el apoyo de la ciudadanía para la donación urgente de sangre tipo O negativo en favor de la señora Edna de Anda García, quien se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Ángeles Chihuahua tras una intervención quirúrgica de emergencia en la que perdió una cantidad considerable de sangre.

Las personas interesadas en apoyar pueden acudir al banco de sangre del hospital en los siguientes horarios:

Trámites: 08:00 a 14:00 horas
Donación: 16:00 a 18:00 y 20:00 a 22:00 horas

Para más información, se encuentra disponible el número: 614-247-72-13.

La donación es de carácter urgente, por lo que se hace un llamado solidario a la población.

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