Llega caravana “César Libre” a la FGR; cientos de ciudadanos y panistas se preparan para iniciar mitin

Sábado 24 de octubre de 2026

La caravana de cientos de vehículos que esta mañana recorrió las calles de Chihuahua para exigir la liberación de César Jáuregui Moreno llegó a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde en estos momentos ciudadanos, militantes panistas y simpatizantes se preparan para iniciar un mitin.

Entre los participantes se encuentran Angélica Moreno, esposa de César Jáuregui, y su hija Sofía Jáuregui, quienes acompañan esta movilización de respaldo al político chihuahuense, detenido el pasado 17 de octubre.

Bajo el emblema “César Libre”, la caravana partió de las inmediaciones de la Universidad y recorrió distintas vialidades de la capital hasta llegar a las oficinas de la dependencia federal.

Los manifestantes se concentran frente a las instalaciones de la FGR para exigir que Jáuregui Moreno pueda enfrentar en libertad el proceso judicial que se sigue en su contra, así como el pleno respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.

Esta movilización se suma a las expresiones de solidaridad que durante los últimos días han protagonizado militantes del PAN y ciudadanos, quienes han solicitado que las autoridades judiciales actúen con estricto apego a derecho y sin interferencias políticas.

“No pedimos privilegios. Pedimos justicia”, es una de las consignas que acompaña la movilización, mientras los asistentes se preparan para dar inicio al mitin frente a las instalaciones federales.