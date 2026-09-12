Lleva César Jáuregui su recorrido de escucha hasta el Ejido Sacramento

Sábado 12 de septiembre de 2026

César Jáuregui Moreno continúa recorriendo Chihuahua y escuchando directamente a su gente. Después de encuentros con vecinos de distintas colonias, empresarios, jóvenes, mujeres, profesionistas y diversos sectores de la sociedad, en esta ocasión llevó este ejercicio de cercanía hasta la zona rural del municipio, donde se reunió con habitantes del Ejido Sacramento.

Durante el encuentro, los vecinos le plantearon necesidades relacionadas con alumbrado y pavimentación, además de las condiciones de la cancha de la escuela y el kiosco de la comunidad. Jáuregui escuchó cada uno de los planteamientos y tomó nota de ellos.

Agradeció a Betty Frías por reunir a los habitantes y abrir este espacio de diálogo, y señaló que acudir personalmente a las comunidades permite comprender de mejor manera su realidad.

“Hay cosas que desde lejos se entienden a medias. Cuando uno viene, escucha y recorre el lugar, las prioridades quedan mucho más claras”, expresó.

Durante la charla, Jáuregui recordó que pasó parte de su infancia en un entorno muy parecido, donde prácticamente todas las familias se conocían, los niños podían recorrer grandes distancias para jugar y existía un fuerte sentido de comunidad, porque los adultos estaban pendientes no solamente de sus hijos, sino también de los demás.

Jáuregui aprovechó el encuentro para reiterar una de las ideas que ha planteado durante sus recorridos: pocas tareas pueden ser más importantes para un funcionario público que recibir, escuchar y atender a la gente.

“Yo nunca le dije a una persona que me iba a visitar que tenía alguna cosa más importante que hacer. Porque, si se ponen a ver, ¿qué otra cosa más importante tiene un funcionario que atender a las personas que requieren verlo para solucionar determinada problemática?”, señaló.

Explicó que los cargos públicos implican jornadas extensas y enormes responsabilidades, pero sostuvo que eso no puede convertirse en una justificación para alejarse de los ciudadanos.

Por ello, dijo que una parte importante de la agenda de un presidente municipal debe destinarse a recibir personalmente a quienes necesitan plantearle algún problema y también a trasladarse a las colonias y comunidades cuando sea necesario.

Jáuregui fue enfático al señalar que no sería responsable comprometer obras específicas sin conocer previamente las condiciones presupuestales y los recursos disponibles. Sin embargo, aseguró que existe un compromiso que sí depende exclusivamente de él: estar disponible para la gente.

“Yo les puedo venir a prometer muchas cosas, pero no sé si vaya a haber suficiente dinero. ¿Saben una cosa a la que sí me puedo comprometer? Porque va a depender absolutamente de mí y de nadie más: cuando ustedes necesiten que yo esté en el Ejido Sacramento, o cuando tengan la necesidad de verme, voy a estar”, afirmó.

César Jáuregui sostuvo que gobernar con cercanía significa precisamente eso: recibir a la gente, dar la cara, acudir a las comunidades y regresar cuando sea necesario para conocer directamente si los problemas fueron atendidos.

Con su visita al Ejido Sacramento, Jáuregui continúa ampliando sus recorridos por Chihuahua, desde las colonias de la zona urbana hasta las comunidades rurales, manteniendo una misma premisa: escuchar de frente y estar cerca de la gente.