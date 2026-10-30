Lleva Estado jornada de servicios a familias del Ejido La Quemada, en el municipio de Cuauhtémoc

Viernes 30 de octubre de 2026

Con el objetivo de acercar acciones y servicios integrales a todas las regiones de la entidad, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, llevó una jornada de servicios al Ejido La Quemada, municipio de Cuauhtémoc.

El titular de la dependencia, Jesús Carrillo, dijo que gracias al trabajo interinstitucional se otorgaron diversos apoyos como los paquetes alimentarios de NutriChihuahua, que contienen productos de la canasta básica para cubrir las necesidades de la población.

Agregó que por parte de MediChihuahua se brindaron consultas generales, vacunación, salud bucal y servicios preventivos como detección de cáncer cervicouterino, diabetes, entre otros.

Carrillo agradeció la presencia de dependencias como la Secretaría de Desarrollo Rural, que entregó kits contra el Gusano Barrenador del Ganado y diversas especies de árboles, así como la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, y el DIF Estatal, que se sumaron a la distribución de despensas.

También se contó con el servicio de corte de cabello gratuito por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua, la entrega de tarjetas del programa “Juntas Podemos Ahorrar” por ICHMujeres, además de actividades lúdicas y recreativas para niñas y niños.

El funcionario reafirmó el compromiso de la gobernadora Maru Campos de mantener un Gobierno cercano a las familias chihuahuenses de todos los rincones del territorio, para que sepan que cuentan con el respaldo para mejorar su calidad de vida.

El presidente municipal de Cuauhtémoc, Elías Humberto Pérez, reconoció los esfuerzos del Gobierno del Estado para que las familias de la región cuenten con apoyos en materia de salud y alimentación.

Destacó el trabajo que encabeza la mandataria estatal, quien a lo largo de su administración se ha ocupado de atender las necesidades de quienes más lo requieren en el municipio.

La jornada de servicios estuvo dirigida principalmente a personas adultas mayores, sectores vulnerables, niñas, niños y jefas de familia.