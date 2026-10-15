Lleva Gobierno del Estado apoyos diversos a familias y estudiantes de Bocoyna

Jueves 15 de octubre de 2026

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), en coordinación con las secretarías de Desarrollo Humano y Bien Común, Desarrollo Rural, y Educación y Deporte, entregó de apoyos diversos en San Juanito, municipio de Bocoyna.

Durante las jornadas se distribuyeron 556 despensas a personas adultas mayores y 536 a personas con discapacidad.

Además se repartieron 6 mil 296 paquetes de útiles escolares y mil 590 mochilas por la SEyD, con los que se beneficiará a 118 escuelas de la región.

La SPyCI aportó cuatro toneladas de maíz y frijol, mientras que la Secretaría de Desarrollo Rural entregó 100 kits para la atención del gusano barrenador, en apoyo a las familias y al sector productivo de la región.

En la actividad estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo; el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo; el diputado Jaime Torres, así como autoridades locales e indígenas de la entidad.