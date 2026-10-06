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Martes 6 de octubre de 2026

Lleva Gobierno del Estado programa “Colores de Chihuahua” a Aldama

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo inició el programa Colores de Chihuahua en Aldama, proyecto que tiene como propósito contribuir al mejoramiento de la imagen urbana y la conservación del entorno del Centro Histórico de este municipio.

El proyecto contempla la intervención y aplicación de pintura en 7 mil 812.50 metros cuadrados de fachadas y elementos arquitectónicos de la zona, con el objetivo de generar una imagen urbana ordenada, armónica y representativa de la identidad de Aldama.

Los trabajos contribuirán al mejoramiento de los espacios públicos y de la percepción visual de la calle principal de la cabecera municipal, además de fortalecer la imagen y el atractivo turístico de la ciudad, al propiciar un entorno más agradable tanto para sus habitantes como para quienes visitan el municipio.

Al término del acto protocolario, las autoridades dieron inicio formal a las labores de intervención del programa en Aldama.

Colores de Chihuahua es una estrategia impulsada por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, para mejorar la imagen urbana y poner en valor la identidad de las comunidades chihuahuenses, mediante acciones que contribuyen a dignificar los espacios y fortalecer su vocación turística.

En lo que va de la presente administración, el programa ha intervenido en 18 localidades del estado, con una inversión superior a 8 millones de pesos (mdp) y más de 116 mil 200 metros cuadrados de fachadas atendidos.

El acto fue encabezado por el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, quien estuvo acompañado en el presídium por la presidenta municipal de Aldama, Sandra Judith Galindo Sinecio; el subsecretario de Turismo, Enrique Toledo García; el director de Planeación Turística, Francisco Javier Orrantia Franco; y el director de Obras Públicas Municipales, César Meléndez Armendáriz.

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