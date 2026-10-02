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Viernes 2 de octubre de 2026

Lleva JMAS Chihuahua atención a usuarios y gestiones a la deportiva José Vasconcelos

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) como parte de las acciones para acercar la atención a los usuarios de Chihuahua, llevó el programa “Aguardianes en Acción en tu colonia” a la deportiva José Vasconcelos, al sur de la ciudad.

Vecinos de colonias aledañas como Lázaro Cárdenas, Mármol, Cumbres, Valle Escondido y San Jorge acudieron para realizar convenios exprés, efectuar pagos y solicitar ajustes, con el objetivo de regularizar su situación y mantener al corriente su servicio de agua potable.

Asimismo, la JMAS llevó a cabo una rifa de tinacos entre los usuarios que no contaban con un depósito para almacenar agua potable, como parte de las acciones de apoyo y atención que se brindan durante estas jornadas.

Con este tipo de actividades, la JMAS reafirma su compromiso de acercar sus servicios y atención directamente a las colonias, asi como facilitar a los usuarios la realización de trámites y las alternativas para regularizar su servicio.

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