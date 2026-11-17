Martes 17 de noviembre de 2026

Como parte de las acciones para apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), llevó el comedor móvil del programa NutriChihuahua a la colonia Ávalos, al sur de la capital, donde distribuyó 260 platillos calientes y nutritivos.

El titular de la dependencia, Jesús Carrillo, informó que esta jornada forma parte de la estrategia de atención alimentaria impulsada por la gobernadora Maru Campos, cuyo objetivo es acercar alimentos preparados a las personas que enfrentan mayores dificultades económicas.

Explicó que el comedor móvil recorre diferentes colonias de Chihuahua capital y comunidades del estado, con especial atención a sectores donde habitan familias de escasos recursos y personas adultas mayores.

En esta ocasión, la visita a la colonia Ávalos respondió a una solicitud de sus habitantes, debido a que una parte importante de la población está integrada por personas mayores que requieren apoyo para cubrir sus necesidades alimentarias.

Carrillo destacó que estas jornadas no solamente permiten distribuir alimentos, sino también establecer contacto directo con las y los ciudadanos, escuchar sus inquietudes y detectar necesidades que puedan atenderse mediante otros programas sociales.

Asimismo, señaló que durante los recorridos se proporciona información sobre los servicios y apoyos disponibles en la administración estatal, con la finalidad de facilitar el acceso de las familias a los beneficios gubernamentales.

El funcionario reiteró que NutriChihuahua continuará ampliando su cobertura mediante los comedores móviles, con el propósito de fortalecer la atención alimentaria y contribuir al bienestar de las familias que más lo necesitan.

Finalmente, la dependencia estatal reafirmó su compromiso de mantener una atención cercana a las comunidades, particularmente en aquellas zonas donde las condiciones económicas y sociales dificultan el acceso a una alimentación adecuada.