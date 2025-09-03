Lleva SSPE Unidad de Licencias Móvil a la Guardia Nacional

Miércoles 3 de septiembre de 2025

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Dirección de Licencias, realizó durante el lunes y martes una jornada especial en la Academia de Formación Profesional de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez, donde se trasladó la Unidad Móvil de Licencias para acercar este servicio.

En esta actividad se brindó atención al personal y a sus familias, por lo cual lograron la emisión de 400 licencias, tanto en trámites de renovación como de primera vez. En estos últimos casos, además, se incluyó la capacitación correspondiente al curso obligatorio que acompaña la entrega del documento inicial.

La coordinadora Estatal de Licencias, Itzel Castillo, destacó que este esfuerzo refleja el lema de la eficiencia, la cercanía y la humanidad, con el propósito de que cada usuario pueda realizar su trámite sin complicaciones y con la certeza de un servicio ágil.

Con este tipo de actividades, la SSPE fortalece la vinculación con otras instituciones, a la vez que mejora la cobertura de servicios a la ciudadanía, reafirma su compromiso de simplificar trámites y generar confianza en la atención que se brinda.