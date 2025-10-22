Lluvias afectan casi 70% de la producción nacional de naranja; precios suben hasta 81% en algunos estados

Miércoles 22 de octubre de 2025

Las lluvias extraordinarias registradas entre el 7 y el 11 de octubre causaron estragos en los cultivos de naranja en México, afectando aproximadamente el 68.8% de la producción nacional, lo que representa cerca de 3.3 millones de toneladas de esta fruta, según reportes del Gobierno Federal.

Los estados más afectados son Veracruz, San Luis Potosí y Puebla, principales productores de naranja en el país. Tan solo Veracruz aporta el 53.3% del total nacional, con más de 2.5 millones de toneladas al año.

Veracruz, la entidad más afectada

En Veracruz, donde se encuentra el municipio líder en producción nacional –Álamo Temapache, con 737 mil toneladas– los productores reportan afectaciones de hasta 80% en algunos cultivos. Lorenzo Martínez, productor de la región, señaló que aunque su huerto no sufrió daños graves, conoce a otros agricultores que perdieron casi todo.

La temporada de producción se extiende de noviembre a abril, por lo que aún hay expectativas de recuperación parcial. “Las lluvias nos afectaron entre 30 y 40%, pero esperamos que la producción mejore por la alta demanda de esta fruta”, expresó otro productor, Ángel Taor.

Aumentan los precios hasta 81% en algunas ciudades

Las afectaciones ya se reflejan en el mercado. En Toluca, el precio del kilo de naranja Valencia mediana subió de 11 a 20 pesos, un alza del 81.8%, siendo la variación más alta registrada entre el 1 y el 21 de octubre, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).

Otras ciudades también vieron aumentos:

Morelia: de 11 a 15 pesos por kilo

Ecatepec: de 13 a 16 pesos

Acapulco: de 22 a 25 pesos

Colima: de 26 a 29 pesos

En contraste, algunas zonas presentaron reducciones. En Gómez Palacio, Durango, el precio bajó de 49 a 21.90 pesos, y en Ciudad Juárez pasó de 34 a 30 pesos.

Panorama en la Ciudad de México

En la CDMX, los precios mayoristas bajaron ligeramente, aunque el precio al consumidor se mantiene elevado. Según Profeco, el kilo alcanzó 36.61 pesos en octubre, con un aumento anual del 16%, aunque con una caída mensual del 13.4%.

El presidente del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya, informó que a pesar de las lluvias, la oferta se ha mantenido estable gracias a las aportaciones de Veracruz y Tamaulipas.

“Se espera que en el corto plazo el abasto siga siendo estable y suficiente. La demanda se mantiene activa, por lo que se prevé que los precios sigan sin grandes cambios”, puntualizó Anaya.

Aún sin cifras oficiales

El Consejo Nacional de Agricultura (CNA) indicó que las autoridades federales y estatales aún están levantando censos para cuantificar con precisión los daños. No obstante, los primeros reportes anticipan una temporada complicada para el campo citrícola, con posibles impactos en la disponibilidad y los precios de este cítrico en todo el país.