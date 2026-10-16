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Viernes 16 de octubre de 2026

Lluvias dejan hasta 67.6 milímetros de acumulación en Chihuahua capital

Las intensas lluvias registradas durante la noche del jueves y madrugada de este viernes dejaron acumulaciones de hasta 67.6 milímetros en algunos sectores de Chihuahua capital, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

La mayor precipitación se registró en la zona norte con 67.6 mm, seguida de El Reliz con 54 mm, la zona centro monitoreada por la CEPC con 51.8 mm, la Potabilizadora de avenida Ortiz Mena con 45.6 mm y la estación de la JCAS en el centro con 30.8 mm.

En otros municipios también se reportaron lluvias importantes: San Antonio, Aquiles Serdán, 58.2 mm; Camargo, 52.6 mm; Aldama, 52 mm; Jiménez, 44.6 mm; y Coronado, 43.2 mm.

Protección Civil explicó que un milímetro de precipitación equivale a un litro de agua por cada metro cuadrado, por lo que en la zona norte de la capital la acumulación representa aproximadamente 67.6 litros por metro cuadrado.

Aunque los registros fueron elevados, determinar si se trató de una tromba depende de la intensidad registrada por hora, ya que parte de las precipitaciones se presentó de manera constante durante varias horas.

Para este viernes 16 de octubre se prevé que el Frente Frío Número 2, una masa de aire polar, un canal de baja presión y el ingreso de humedad mantengan condiciones de cielo parcialmente nublado a nublado y ambiente de frío a fresco durante la mañana.

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