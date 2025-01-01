Lluvias en Indonesia dejan 442 muertos y miles de desplazados

Lunes 1ro de diciembre de 2025

Las autoridades de Indonesia informaron que las intensas lluvias registradas durante la última semana dejaron un saldo de al menos 442 personas fallecidas y más de 600 heridas, principalmente en la isla de Sumatra, la más afectada por el desastre.

Las precipitaciones provocaron el desbordamiento de varios ríos, lo que a su vez generó inundaciones devastadoras y enormes deslizamientos de tierra. Estos fenómenos destruyeron cientos de viviendas y dejaron a cerca de 1.1 millones de personas damnificadas. Más de 290 mil habitantes tuvieron que ser evacuados de las zonas de mayor riesgo.

Las autoridades también reportaron 406 personas desaparecidas, cifra que podría incrementar el número de víctimas en las próximas horas, debido a las dificultades para acceder a múltiples regiones afectadas.

Los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda tanto por tierra como por aire; sin embargo, la complejidad del terreno impide el uso de maquinaria pesada, lo que ha ralentizado considerablemente las operaciones de auxilio.

El gobierno indonesio mantiene la alerta ante la posibilidad de nuevas lluvias y ha desplegado asistencia humanitaria para atender a las comunidades afectadas.