Lluvias extremas en China dejan tres muertos y 17 desaparecidos

Lunes 25 de mayo de 2026

Chongqing, China.- Al menos tres personas perdieron la vida y otras 17 permanecen desaparecidas tras las intensas lluvias e inundaciones registradas durante el fin de semana en el distrito de Yongchuan, perteneciente a la municipalidad de Chongqing, en el centro de China.

De acuerdo con autoridades locales, las precipitaciones extremas provocaron el desbordamiento de ríos y severas inundaciones que afectaron diversas comunidades de la región, obligando a la activación inmediata de protocolos de emergencia.

Para atender la contingencia, más de 400 elementos de seguridad pública, gestión de emergencias y cuerpos de bomberos fueron desplegados en las zonas afectadas para realizar labores de rescate, búsqueda y asistencia a la población.

Las autoridades informaron que 168 personas fueron evacuadas de manera preventiva ante el riesgo de inundaciones, mientras que otras 82 tuvieron que ser reubicadas de emergencia debido al avance de las corrientes de agua.

A pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate, el saldo preliminar reporta tres víctimas mortales y 17 personas desaparecidas, por lo que continúan las operaciones de búsqueda en distintos puntos del distrito.

Los daños registrados en Yongchuan se suman a las afectaciones causadas por las recientes lluvias torrenciales que han impactado diversas regiones del centro de China, incluyendo las provincias de Hubei y Hunan, donde también se han reportado pérdidas humanas y daños materiales.

Ante la magnitud de la emergencia, el gobierno central envió ayuda humanitaria a la zona afectada. Medios estatales informaron que fueron trasladados alrededor de 10 mil artículos de apoyo, entre ellos tiendas de campaña, camas plegables y lámparas de emergencia para atender a las familias damnificadas.

Las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevas precipitaciones y exhortaron a la población a seguir las indicaciones de protección civil mientras continúan las labores de atención y recuperación en las áreas afectadas.