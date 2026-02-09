Lluvias matutinas y ambiente frío marcan este lunes en la capital del estado

Lunes 9 de febrero de 2026

La capital del estado registró lluvias durante la mañana de este lunes, con una precipitación acumulada de 0.4 milímetros, mientras que las temperaturas oscilaron entre una mínima de 12.7 grados centígrados y se prevé una máxima de 21.5 grados, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Las precipitaciones más relevantes de la madrugada se presentaron en El Vergel con 6.8 milímetros, seguido de Balleza con 5.8, Parral con 4.2, Chinatú con 3.8 y Guachochi con 3.4 milímetros. También se reportaron lluvias en Temósachi, Santa Isabel, Coronado, San Juanito, Valle de Zaragoza, Jiménez y Satevó.

Protección Civil explicó que una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con una vaguada en altura sobre el noroeste y norte del país, continúan influyendo en las condiciones climáticas de la entidad. Estos sistemas interactúan con la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión y la entrada de humedad del Océano Pacífico, generando un ambiente frío a fresco por la mañana y templado por la tarde.

Las temperaturas mínimas más bajas se registraron en San Juanito con 0 grados centígrados, seguido de Basaseachi con 2.4, Janos con 3, Madera con 3.8 y El Vergel con 3.9 grados. En la zona serrana se presentaron heladas, con un ambiente muy frío que persistirá durante el día.

En otras regiones, Ciudad Juárez reportó una mínima de 6.8 grados, Ahumada 7.2, Nuevo Casas Grandes 6.2, mientras que en la zona sur Parral registró 10.2, Jiménez 10.1 y Camargo 12.6 grados. Las temperaturas más elevadas durante la madrugada se presentaron en Urique con 19 grados y Chínipas con 13.3 grados.

Para la tarde de este lunes, se esperan temperaturas máximas de 19 grados en la capital, 21 en Ciudad Juárez y Delicias, 22 en Camargo, 23 en Jiménez y 24 en Ojinaga. En la sierra, los valores serán menores, con Madera alcanzando 15 grados, Creel 11, Guachochi 12 y El Vergel 11 grados.

Protección Civil advirtió sobre lluvias de moderadas a puntualmente fuertes, de 25.1 a 50 milímetros, en partes de la zona oeste, principalmente en Moris, Uruachi, Chínipas y Guazapares. Asimismo, se prevén lluvias dispersas a moderadas, con chubascos de 5.1 a 25 milímetros, en amplias regiones del estado, incluyendo Madera, Temósachi, Guerrero, Ocampo, Bocoyna, Urique, Guachochi, Balleza, Cuauhtémoc, Chihuahua y Parral.

En la zona centro y sureste, se esperan lluvias aisladas a dispersas de 2.1 a 5 milímetros, mientras que en la zona norte, municipios como Ahumada, Janos y Ojinaga podrían registrar precipitaciones ligeras de 0.1 a 2 milímetros.

Las lluvias podrían estar acompañadas de aguanieve o nieve en las partes altas de la sierra, principalmente durante la mañana del lunes y la madrugada del martes, en municipios como Madera, Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo, así como en El Vergel.

El cielo se mantendrá de parcialmente nublado a nublado, con vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, que podrían superar los 45 km/h en la zona norte, especialmente en Ahumada, Guadalupe y Sueco, y los 35 km/h en regiones como Juárez, Madera, Guerrero, Bocoyna, Guachochi, Cuauhtémoc y Aldama.