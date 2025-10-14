El Estado

Martes 14 de octubre de 2025

Lluvias obligan a suspender clases presenciales en la Facultad de Ciencias Políticas de la UACH en Juárez

Debido a las lluvias registradas durante la noche y la madrugada de este martes, así como a los encharcamientos en diversas zonas de la ciudad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Campus Juárez, anunció la suspensión de actividades presenciales.

Mediante un comunicado oficial, la institución informó que tanto las actividades docentes como administrativas se realizarán de forma virtual durante este martes 14 de octubre.

“Se les informa que, debido a las constantes lluvias, se suspenden las actividades docentes y administrativas hoy martes 14 de octubre. Todas las actividades se realizarán de manera virtual”, señaló la Facultad a través de sus canales oficiales.

La medida busca garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, ante las condiciones climáticas adversas que afectan la movilidad en la ciudad.

Autoridades universitarias indicaron que se mantendrán atentos a la evolución del clima para determinar si las clases presenciales se reanudarán con normalidad en los próximos días.

Diputadas presentan iniciativa para tipificar ataques con ácido como violencia de género en Chihuahua

Municipios

