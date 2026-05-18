Localizan a cuatro personas sin vida en brecha de Valle de Zaragoza; investiga Fiscalía

Lunes 18 de mayo de 2026

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró luego del hallazgo de cuatro personas sin vida en una brecha que conduce del municipio de Valle de Zaragoza hacia la comunidad de San Felipe de Jesús.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos policiacos y peritos localizaron inicialmente el cuerpo de un hombre de 31 años identificado como Jesús Manuel I.V., originario de Chihuahua.

A unos 10 metros del lugar fue ubicada una camioneta Chevrolet Tahoe 2003 con múltiples impactos de arma de fuego. Al inspeccionar el vehículo, las autoridades localizaron los cuerpos de otras tres personas.

Entre las víctimas fue identificado José Hiram N.C., de 18 años de edad, también originario de Chihuahua. Las otras dos personas fallecidas, ambos hombres de entre 20 y 35 años, permanecen sin identificar.

Personal de la Fiscalía de Distrito Zona Sur y de la Unidad de Servicios Periciales procesó la escena para recabar evidencia.

En el lugar fueron asegurados casquillos percutidos calibres 7.62x39 y .223, además de un recipiente con artefactos conocidos como “poncha llantas”, un radio de comunicación, tres baterías y un teléfono celular.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el multihomicidio e identificar a las dos víctimas restantes.