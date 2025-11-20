El Estado

Jueves 20 de noviembre de 2025

Localizan a dos hombres ejecutados y una camioneta incinerada en Nonoava

En el rancho “La Chinaca”, ubicado en el municipio de Nonoava, fueron hallados los cuerpos de Ricardo A. C. (21) y Maclovio A. S. (42), ambos ejecutados con disparos en la cabeza. Además, se localizó una camioneta Nissan Pathfinder completamente incinerada.

De acuerdo con los reportes, los primeros en llegar al lugar fueron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron el hallazgo y procedieron a acordonar la zona mientras esperaban la llegada de las autoridades correspondientes.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente corroboraron la presencia de los cuerpos. El joven Ricardo presentaba lesiones en la cabeza, mientras que Maclovio también sufrió heridas similares por arma de fuego. Durante el peritaje se aseguró la camioneta Nissan Pathfinder, modelo 1993, que se encontraba totalmente calcinada.

La Fiscalía se encuentra a cargo de la escena, realizando las investigaciones necesarias para determinar a los responsables y el posible móvil del ataque. El Servicio Médico Forense (Semefo) levantó los cuerpos para realizar la necropsia correspondiente.

