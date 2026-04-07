Localizan a hombre ejecutado en carretera Creel-San Juanito, Bocoyna

Martes 7 de abril de 2026

El cuerpo de un hombre con heridas de arma de fuego fue localizado el lunes 6 de abril en el kilómetro 87 de la carretera que conecta Creel con San Juanito, en el municipio de Bocoyna.

De acuerdo con personal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, la víctima, de entre 40 y 45 años, presentaba múltiples heridas en distintas partes del cuerpo y estaba amarrado de las manos hacia atrás con un trozo de soga amarilla.

El hombre vestía una playera negra con letras azules y rojas, pantalón de mezclilla negro, cinto café y huaraches cruzados de vaqueta.

El cuerpo fue trasladado en calidad de desconocido al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho.