Localizan a hombre sin vida con impactos de arma de fuego en carretera Madera–Temósachic

Lunes 20 de abril de 2026

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado el pasado sábado 18 de abril en el entronque La Concha, sobre la carretera que conecta Temósachic con Madera.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, de aproximadamente 30 años de edad, presentaba heridas producidas por arma de fuego en la cabeza y el tórax.

El hombre vestía pantalón de mezclilla azul, playera color guinda y tenis blancos con franjas rojas.

En el lugar, personal de Servicios Periciales aseguró diversos casquillos percutidos de calibres 7.62x39, .223 y 9 milímetros, los cuales fueron embalados como parte de las investigaciones.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia de ley, mientras que las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar la identidad de la víctima.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación con este caso.