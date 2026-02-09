Localizan a hombre sin vida dentro de camioneta en el Autódromo La Cantera

Lunes 9 de febrero de 2026

En las instalaciones del Autódromo La Cantera, colindante con el fraccionamiento Altozano, fue localizado un hombre sin vida al interior de una camioneta, lo que generó un operativo de seguridad en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar tras recibir el aviso de una unidad estacionada con las luces encendidas. Al inspeccionar el vehículo, identificado como una camioneta Chevrolet Silverado color gris, modelo reciente, encontraron a un masculino con heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

En el sitio no se localizaron acompañantes ni personas relacionadas con el hecho al momento del hallazgo. El área fue acordonada de inmediato para preservar la escena.

Posteriormente, agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron al autódromo, donde llevaron a cabo el levantamiento de indicios y las diligencias periciales correspondientes, con el fin de integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni la hora exacta en que ocurrieron los hechos. Tampoco se informó sobre el posible móvil del ataque o la participación de terceros. La Fiscalía señaló que las investigaciones continuarán conforme avancen las indagatorias.