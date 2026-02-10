Localizan a hombre sin vida en el parque El Palomar

Martes 10 de febrero de 2026

Un hombre en situación de calle, de aproximadamente 40 años de edad, fue localizado sin vida la mañana de este martes en el parque El Palomar, a un costado de la estatua del actor Anthony Quinn, sobre la avenida Ocampo y Teófilo Borunda.

De acuerdo con los primeros reportes, personas que transitaban por el lugar se percataron de la presencia del cuerpo y dieron aviso a las autoridades. Al sitio arribaron en primera instancia elementos de la Policía Municipal, quienes procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Más tarde, agentes ministeriales se hicieron presentes para recabar evidencia e iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, las causas del fallecimiento no han sido determinadas.

Las autoridades informaron que será a través de los estudios forenses como se establezca la causa de la muerte y se continúe con las diligencias legales.